Добро пожаловать в Интернет-магазин отопительных и банных печей, каминов в СПб

Интернет магазин Le Magasin, магазин систем дровяного отопления. Ассортимент товаров: ДРОВЯНЫЕ КАМИНЫ - каминные топки, облицовки к ним, готовые камины; ПЕЧИ ДЛЯ ДАЧИ - отопительные, чугунные, варочные и банные; ДЫМОХОДЫ - керамические, нержавеющие и эмалированные готовые комплекты дымоходов; аксессуары. Продажи осуществляются со склада в Приморском районе СПб с бесплатной доставкой по Санкт-Петербургу и с недорогой по пригороду и Ленинградской области. Большой опыт в монтаже отопительного оборудования и дымоходных систем. Контролируем качество представленного в интернет-магазине ассортимента, убирая или расширяя товарные предложения. Прием заказов по телефону: (812) 642-0566 или через форму оформления заказа на сайте. Желаем Вам приятных и полезных покупок!

Интернет-магазин отопительных и банных печей, каминов в Санкт-Петербурге