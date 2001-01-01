Интернет-магазин отопительных и банных печей, каминов в Санкт-Петербурге

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Лидеры продаж
Каминная топка Nordflam Atina
55000 руб. 49900 руб.
Каминная топка Nordflam Atina
Nordflam Atina - чугунная дровяная каминная топка, мощность 14 кВт (отапливаемая площадь 140 м2), вес 130 кг, дымоход 180 мм, вставка в камины 700 серии,...
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Печь FireWay Erik
37000 руб.
Печь FireWay Erik
FireWay Erik - чугунная дровяная печь, мощность 8 кВт (обогрев до 80 м2), вес 97 кг, вторичный дожиг, дымоход 140 мм, Россия. КПД печи Файрвэй Эрик дости...
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Печь Nordflam Arica
79000 руб.
Печь Nordflam Arica
Nordflam Arica - чугунная печь с П-образным стеклом, мощность 12 кВт (обогрев 120 м2), вес 140 кг, вторичный дожиг, дымоход 150 мм, Польша. Нордфлам Арик...
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Чугунная печь Tim Sistem Castina
45990 руб.
Чугунная печь Tim Sistem Castina
Tim Sistem Castina - чугунная печь, мощность 8 кВт (площадь обогрева до 80 м2), вес 85 кг, дымоход 120 мм, Сербия. Тим Систем Кастина оснащена системой д...
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Чугунная печь Eurokom Olimp Ecodesign
28990 руб.
Чугунная печь Eurokom Olimp Ecodesign
Eurokom Olimp Ecodesign (Kaw-Met P-9) - чугунная печь, мощность 10 кВт (обогрев 90 м2), вес 100 кг, дымоход 120 мм, цвет черный, Польша. Евроком Эко...
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Чугунная печь Guca Arina низкая
51100 руб.
Чугунная печь Guca Arina низкая
Guca Arina низкая - чугунная печь, мощность 10 кВт (обогрев 100 м2), вес 115 кг, вторичный дожиг, дымоход 120 мм, Сербия. Гуча Арина низкая (2110) - дров...
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Добро пожаловать в Интернет-магазин отопительных и банных печей, каминов в СПб

Интернет магазин Le Magasin, магазин систем дровяного отопления. Ассортимент товаров: ДРОВЯНЫЕ КАМИНЫкаминные топки, облицовки к ним, готовые камины; ПЕЧИ ДЛЯ ДАЧИ - отопительные, чугунные, варочные и банные; ДЫМОХОДЫ - керамические, нержавеющие и эмалированные готовые комплекты дымоходов; аксессуары. Продажи осуществляются со склада в Приморском районе СПб с бесплатной доставкой по Санкт-Петербургу и с недорогой по пригороду и Ленинградской области. Большой опыт в монтаже отопительного оборудования и дымоходных систем. Контролируем качество представленного в интернет-магазине ассортимента, убирая или расширяя товарные предложения. Прием заказов по телефону: (812) 642-0566 или через форму оформления заказа на сайте. Желаем Вам приятных и полезных покупок!

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Интернет-магазин отопительных и банных печей, каминов в Санкт-Петербурге